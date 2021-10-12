Минстрой признал многоквартирные ветхие дома пригодными для проживания

Многоквартирный дом теперь может получить статус находящегося в «ограниченно работоспособном техническом состоянии», если региональная межведомственная комиссия зафиксирует отсутствие рисков внезапного обрушения, опрокидывания или потери устойчивости. Инициировать проверку могут как собственники и арендаторы квартир, так и региональные и муниципальные власти.

Основанием для признания многоквартирных домов находящимися в «ограниченно работоспособном техническом состоянии» является «техническое состояние строительной конструкции или многоквартирного дома в целом, включая состояние грунтов основания, при котором имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, при котором отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания».

Жить в таком ветхом доме можно при условии постоянного мониторинга технического состояния, а при необходимости — усилении или восстановлении конструкций, поясняется в приказе.