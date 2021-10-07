Какой будет погода до конца недели в Петербурге? Вот прогноз синоптиков

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 7 октября, условия погоды в Петербурге продолжит формировать периферия антициклона. При переменной облачности по-прежнему без дождей, а температурные показатели ожидаются на 2-3 градуса выше своей климатической нормы.

Температура воздуха составит +13…+15 градусов, по области +10…+15. Ветер ожидается южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 775 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», пятница, 8 октября, в Петербурге также пройдет без осадков, ветер ожидается юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13. Атмосферное давление будет существенно не изменится.

В субботу, 9 октября, в Петербурге ночью без существенных осадков, дне местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12. Атмосферное давление будет слабо понижаться.