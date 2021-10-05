Усадьбу Шуваловых в Парголово выставили на продажу. За комплекс исторических зданий просят 366 млн рублей

В комплекс исторических зданий, выставленных на торги Российским аукционным домом по начальной цене в 366 113 650 рублей и с шагом на повышение в 3 миллиона, входят:

Большой дворец общей площадью 5 454 квадратных метра, расположенный в центре Шуваловской усадьбы и построенный в 1912-1914 годах по проекту архитектора С. С. Кричинского в стиле классицизм. Стены дворца украшены рельефами с военной геральдикой, а на лестнице, ведущей к главному входу, лежит пара каменных львов.

Малый дворец «Белый дом» площадью 601,4 квадратных метра. Здание построено в середине XIX века по проекту архитектора Г. А. Боссе и в начале XX века частично перестроено Кричинским. С одной из сторон двора был разбит собственный садик с цветами и фруктовыми деревьями.

Конный двор («Ферма») общей площадью 1353,2 квадратных метра, построенный Кричинским в конце XIX в швейцарском стиле. При строительстве была использована кирпичная кладка, а для отделки фасада первого этажа применена кладка из колотых валунов.

Бывший дом садовника общей площадью 191,1 квадратных метра, построенный в середине XIX века с применением элементов фахверка. С течением времени архитектурное решение и объем здания были изменены.

Туфовая арка общей площадью 22,1 квадратных метра — сооружение, служившее в давние времена переходным мостиком между Нижним и Верхним парками.

Комплекс исторических зданий может использоваться для размещения объектов науки. «Здания, входящие в состав ансамбля Усадьбы Шуваловых, требуют комплексных реставрационных работ, а производственные постройки советского периода возможно приспособить под современное использование. В дальнейшем после реставрации объект возможно использовать под культурно-досуговую деятельность и различные мероприятия», — говорится в описании лота на сайте Российского аукционного дома.

С 1947 года в здании Большого дворца располагался Всероссийский научно-исследовательский институт токов высокой частоты имени Вологдина. Институт стал научно-исследовательским центром по разработке уникальных технологий. В 1965 году при ВНИИ ТВЧ было создано садово-парковое хозяйство, заложен питомник для выращивания особо ценных пород деревьев. В 2015 году произошло акционирование ВНИИ ТВЧ, институт вошел в ГК «Ростехнологии».