Ботанический сад Петра Великого перешел на зимнее расписание

«С понедельника, 4 октября, сад переходит на зимнее расписание, кассы работают ежедневно с 10:00 до 16:30. Дети до 4 лет к экскурсионному обслуживанию в оранжереях не допускаются. Исключение: по выходным дням во время прогулок по оранжерейныйм маршрутам возрастных ограничений нет, детям до 4 лет билет не требуется», — сообщается на сайте ботсада.

Ботанический сад Петра Великого является одним из старейших ботанических садов России. Он ведет свою историю от Аптекарского огорода, организованного еще во время правления Михаила Федоровича Романова для содержания аптек. Официально статус сада был присужден зеленой территории в 1714 году. Коллекция расположенного в саду Ботанического музея имени Комарова насчитывает свыше 80 тысяч образцов — экспозиция музея посвящена растительности Земли, истории и эволюции растений, растительным ресурсам России, взаимоотношениям растений и человека.