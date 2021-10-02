В «Росфото» решили не проводить выставку «Ингерманландцы — забытые финны». Ее должны были открыть 1 октября

В музейно-выставочном центре «Росфото» в последний момент отказались от проведения выставки «Ингерманландцы — забытые финны», которую планировали открыть 1 октября. Об этом пишет финское издание Helsingin Sanomat.
Фото: РОСФОТО
По словам организаторов, такое решение было принято, когда экспонаты уже привезли в Петербург. В «Росфото» попросили скорректировать сопроводительные тексты — в них были найдены фактологические ошибки. Однако авторы выставки, Сантери и Леа Пакканен, не хотели их исправлять. Выставку пришлось отменить, потому что в таком виде она «просто искажала истину», рассказали «Фонтанке» представители «Росфото».
«Мы хотели показать историю взаимоотношений между ингерманландцами и Россией, но когда мы увидели тексты, которые нам предложила финская сторона, и которые, в частности, изобиловали конкретными фактологическими ошибками, мы предложили коллегам альтернативный вариант корректирования. Но, к сожалению, не смогли прийти к компромиссу и были вынуждены отменить эту выставку», — пояснили они.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.