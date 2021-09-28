В центре Петербурга появится первый китайский супермаркет

Магазин заработает в течение ближайшего месяца. На 600 метрах разместят товары китайских брендов. На старте работы продукты будут приходить от российских компаний с Дальнего Востока, а затем уже из самого Китая.

Помимо продуктового магазина заработает небольшая сувенирная лавка и кафе с традиционным молочным чаем, национальными сладостями и десертами.

«Мы заметили, что в Петербурге растет спрос на китайскую еду и товары. Поэтому в магазине будет широкая линейка самых разных продуктов, от чая и соусов до настоящей китайской водки», — заявил Чэнь Чжиган.

По словам Чэнь Чжиган, из-за коронавируса китайская диаспора в Петербурге очень сильно сократилась. Поэтому в планах сделать магазин, ориентированный на местных жителей.

Магазин разместится на первом этаже ресторанно-развлекательного комплекса Metro Center, там раньше находился ночной клуб Metro, с 2019 года помещение принадлежит китайским инвесторам. В планах было открыть ресторан, паб с пивоварней и двухэтажный ночной клуб, однако из-за пандемии планы пришлось изменить.