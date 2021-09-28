«Что касается классического городского туризма, то Петербург сегодня по этому показателю вырвался вперед. И это неслучайно. У нас есть все кроме Черного моря, и мы продолжаем вести кампанию по привлечению турпотока с пониманием того, что границы еще закрыты», — приводит «Деловой Петербург» слова председателя Комитета по развитию туризма Сергея Корнеева.

По словам Корнеева, власти Петербурга и представители туристической индустрии города совместно находят новые решения, предлагают актуальные продукты и готовы продолжить эту работу в так называемый низкий сезон — осенью и зимой.

Несмотря на пандемию, Петербург смог улучшить свои позиции по всем ключевым направлениям в туристических рейтингах, считает Корнеев. Только за полгода город посетили в 2,5 раза больше туристов, чем в 2020-м, а «средний чек» туриста в Петербурге достиг 38 тысяч рублей.

Председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Елена Церетели отметила, что теперь туристическая отрасль стала символом стабилизации ситуации с коронавирусом и примером конструктивного диалога всех участников отрасли. Этому поспособствовал общегородской план развития туризма, а также созданный совместно с предпринимателями план мероприятий по поддержке сферы гостеприимства.