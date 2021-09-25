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У «Приморской» начали сносить недострой. Здание в таком виде стояло около 10 лет

В Василеостровском районе Петербурга начали сносить недостроенное здание на берегу Смоленки. Оно стояло в таком виде около 10 лет.

Фото: пресс-служба администрации Василеостровского района

В пресс-службе администрации Василеостровского района сообщили о том, что теперь здание принадлежит компании «Специализированный застройщик „Страна Беринга“». Работы по демонтажу недостроя начались 21 сентября. На участке официально разрешено построить административное здание, многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и гараж.

Как пишет «Деловой Петербург», еще в 2009 году компания «Невисс-Комплекс» начала реконструировать объект под бизнес-центр. Однако стройку так и не закончили и долгострой простоял около 10 лет. При этом ранее местные жители предлагали, чтобы эту территорию превратили в зеленую зону.

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