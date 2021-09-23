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Африканцы из Мурина (что?) обокрали итальянский футбольный клуб на 800 тысяч евро. Их задержали, но не без приключений

В Мурине полиция задержала четырех африканцев. Они пытались обмануть итальянский футбольный клуб. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

Фото: Shutterstock.com

 

Как стало известно, один уроженец Буркина-Фасо и три гражданина Нигерии узнали, что один популярный итальянский футбольный клуб хочет приобрести футболиста из датской команды. Злоумышленники сделали поддельный паспорт, открыли счет в банке на вымышленное имя.

После этого они вели переговоры и направили все необходимые документы для денежного транша. Итальянцы перевели мошенникам 800 тысяч евро. Следователи ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Оказалось, что подозреваемые скрываются в 17-этажном доме в Мурине. В момент задержания один подозреваемый попытался избежать правосудия и попытался скрыться. Он повис на внешней стороне балкона, но стражам порядка удалось его затащить в помещение в последний момент, пишет пресс-служба ведомства.

Часть похищенных денег злоумышленники успели потратить. Арест наложили на сумму свыше 57 миллионов рублей. Все четыре фигуранта заключены под стражу.

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