Выяснили, какой город России самый дождливый, аналитики «Яндекс.Погоды». Они сравнивали среднее количество дней, когда в октябре шел дождь, основываясь на данных за последние 10 лет метеорологических наблюдений. При этом не каждый день может считаться дождливым — такое звание ему дают, если количество осадков превысило 1 миллиметр.

Городами-миллиоyниками, где в октябре чаще всего идут дожди, оказались Пермь, Екатеринбург и Новосибирск. Петербург, который принято считать дождливым, занял четвертое место рейтинга — здесь за последние 10 октябрей дождливых дней в среднем было 11,1 дождливых дней, а количество выпавших осадков составило 56 миллиметров.

Вот как выглядит топ-15 дождливых городов России: