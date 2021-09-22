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Петербург больше не самый дождливый город России! А какой тогда? Выяснили аналитики

Оказывается, Петербург не самый дождливый город России! Первое место в рейтинге по количеству осадков в октябре заняла Пермь, где дожди идут примерно 13 дней в месяц. 

Фото: Shutterstock.com

 

Выяснили, какой город России самый дождливый, аналитики «Яндекс.Погоды». Они сравнивали среднее количество дней, когда в октябре шел дождь, основываясь на данных за последние 10 лет метеорологических наблюдений. При этом не каждый день может считаться дождливым — такое звание ему дают, если количество осадков превысило 1 миллиметр.

Городами-миллиоyниками, где в октябре чаще всего идут дожди, оказались Пермь, Екатеринбург и Новосибирск. Петербург, который принято считать дождливым, занял четвертое место рейтинга — здесь за последние 10 октябрей дождливых дней в среднем было 11,1 дождливых дней, а количество выпавших осадков составило 56 миллиметров.

Вот как выглядит топ-15 дождливых городов России:

  1. Пермь — 13,4 дождливых дня, в среднем 68 миллиметров осадков
  2. Екатеринбург — 11,2 дня, 46 миллиметров
  3. Новосибирск — 11,2 дня, 48 миллиметров
  4. Петербург — 11,1 дня, 56 миллиметров
  5. Уфа — 10,8 дня, 62 миллиметра
  6. Красноярск — 10,5 дня, 47 миллиметров
  7. Нижний Новгород — 10,3 дня, 66 миллиметров
  8. Омск — 9,8 дня, 44 миллиметра
  9. Москва — 9,7 дня, 60 миллиметров
  10. Челябинск — 9,7 дня, 42 миллиметра
  11. Казань — 9,5 дня, 57 миллиметров
  12. Самара — 7,7 дня, 49 миллиметров
  13. Воронеж — 7,7 дня, 47 миллиметров
  14. Ростов-на-Дону — 5,7 дня, 54 миллиметра
  15. Волгоград — 4,6 дня, 25 миллиметров
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