В «Экспофоруме» появятся бронзовые скульптуры Моцарта и Шостаковича

В «Малом пассаже» петербургского конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» 21 сентября состоится торжественное открытие двух бронзовых скульптур композиторов Вольфганга Амадея Моцарта и Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. «Малый пассаж» центра будет переименован в «Музыкальный».

Церемония открытия пройдет в рамках 16-ой Международной выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «Нева-2021». В ней примут участие Арутюн Акобян, автор скульптур, Сергей Воронков, генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл», Александр Ульянов, генеральный директор проекта «Нева». Арт-объекты созданы благодаря участию меценатов Елены и Евгения Ишметьевых.

По словам представителей компании, открытие «Музыкального пассажа» продолжит сложившиеся традиции «Экспофорума» как мультикультурного центра: классическая музыка привычно встречает гостей пассажа во время проведения любых мероприятий.