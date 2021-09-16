Водитель социального такси в Петербурге напал на женщину-инвалида. Он ударил пожилую по голове и плюнул в лицо

Инцидент произошел в минувшую среду, 16 сентября, возле поликлиники №38 на Кавалергардской улице, 26 в Центральном районе. О случившемся рассказала «Мегаполису» джазовая певица Ангелина Дерен, ставшая свидетелем этой истории, а потом и ее участником. Девушка в поликлинике была на плановом осмотре и с пострадавшей женщиной столкнулась в гардеробе.

«Я брала пальто, рядом стояла женщина. У нее зазвонил мобильный, она подняла трубку. То ли громкая связь то ли просто он так кричал — но я слышала, как он ей орал: "Давайте быстрее! Где Вы ходите!". Она ответила, что уже выходит. А голос в трубке продолжал орать. Я даже представить не могла, что таксист может себе такое позволить. Подумала тогда, что может это какой-то неадекватный родственник за ней приехал», — рассказала девушка.

70-летняя петербурженка поспешила на улицу, к машине — по словам Дерен, она передвигалась очень медленно, при помощи трости, ей явно было тяжело идти. Однако таксиста это не смутило — он начал кричать на пенсионерку из окна. Когда женщина села в машину, он продолжил кричать на нее — уже за то, что та медленно закрывала дверь. Тогда петербурженка не выдержала и решила выйти из машины, после чего водитель развернулся и стал бить ее рукой по голове, а после плюнул в лицо.

«Выхожу на крыльцо, перед которым стоит эта машина, окна открыты. Женщина села в нее и дверь еще не успела закрыть (она очень медленно передвигалась). Я вижу, как он на нее орет, потом разворачивается и просто начинает ее по голове лупить», — описывала произошедшее свидетельница. По ее словам, из-за этого пенсионерка закричала и разрыдалась.

«Он в оправдание говорит, мол она опоздала. Я ему отвечаю, что так нельзя с женщиной обращаться, это — безобразие. Он уже садится на водительское место, разворачивается и плюет мне в лицо. Попал в глаз. Ну тут меня совсем накрыло. Я бросилась на него, вцепилась. Он пытался дверь закрыть и очень больно меня ею ударил. Потом отпихнул меня с силой, и я упала. Спасибо девушке, которая меня подхватила, а то могла и головой об асфальт удариться», — продолжила рассказ свидетельница произошедшего.

После инцидента 70-летнюю петербурженку увезли в Мариинскую больницу — из-за нанесенных ударов у нее начались проблемы со слухом. Водителя, по данным «Мегаполиса», оштрафовали за случившееся. Как пишет «Фонтанка», сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование дела, а также проверка прокуратуры находится на личном контроле у прокурора Петербурга Сергея Литвиненко.