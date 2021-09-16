Самолет из Антальи совершил аварийную посадку в Петербурге из-за попадания в стаю птиц

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия», при заходе на посадку в аэропорту «Пулково» самолет А319, выполнявший рейс SU6694 из Антальи в Петербург, попал в стаю птиц. Один из двигателей пассажирского лайнера вошел в нештатный режим, судно продолжило полет на низкой высоте, подав сигнал бедствия.

По данным сервиса Flightradar24, самолет вместо посадки в установленное время выполнял маневры в зоне ожидания аэропорта на высоте 2 200 футов (670 метров) над землей со скоростью 170 узлов — примерно 314 километров в час. Посадка прошла успешно, в 22:26 самолет приземлился в аэропорту. В соответствии с собственными регламентами «Пулково» объявил тревогу.

По факту аварийной посадки воздушного судна из Антальи в Пулково будет проведена доследственная проверка. «Представители транспортного следствия организовали комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в СК.