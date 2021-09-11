В выходные между Петербургом и Выборгом пустят дополнительные «Ласточки»

Так, поезд № 7917 отправится с Финляндского вокзала в 11:53 и будет останавливаться на станциях «Удельная», «Зеленогорск», «Рощино». В Выборге этот поезд окажется в 13:08. Обратный поезд № 7920 из Выборга выедет в 18:35 с теми же остановками. Прибытие на Финляндский вокзал ожидается в 19:50.

Как сообщили в пресс-службе, дополнительные поезды нужны для «улучшения качества обслуживания пассажиров».