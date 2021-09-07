МЧС предупреждает: на Петербург надвигаются дожди и сильный ветер

Как предупреждает региональное МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, в среду, 8 сентября, в Петербурге ожидаются дождь, а также местами порывы ветра до 17 метров в секунду. Спасатели советуют убрать хозяйственные вещи со двора дома и балкона, машину поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сильный ветер в среду будет преобладать в прибрежных районах Петербурга. Температура воздуха ночью составит +12…+14 градусов, днем +16…+18.

В четверг, 9 сентября, ожидается преимущественно облачная погода, ночью местами пройдет небольшой дождь, днем он может усилиться. В ночное время суток температура воздуха составит +13…+15 градусов, днем +15…+17. В пятницу, 10 сентября, прогнозируется облачная с прояснениями погода. В начале ночь пройдет кратковременный дождь, днем обойдется без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +9…+11 градусов, в окрестностях местами до +6, днем +15…+17.