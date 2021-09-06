На ЗСД изменится тариф после открытия развязки с Шуваловским проспектом

С открытием первой очереди развязки водителям будут доступны три направления: заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД (Север), заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону Богатырского проспекта, съезд с ЗСД на Шуваловский проспект при движении с юга.

Для автовладельцев легковых автомобилей и мотоциклов, которые платят за проезд разово, цена за одну зону останется 200 руб. Владельцы транспондера за проезд на легковом автомобиле от КАД (Юг) до Шуваловского проспекта заплатят 248 руб. днем и 124 руб. ночью. С Шуваловского проспекта до Автомобильной улицы — 288 руб. днем и 144 руб. ночью (данные участки дороги покрывают более одной тарифной зоны).Подробнее с тарифами можно ознакомится здесь. Других изменений в тарифах не предвидится.

Ранее тарифы менялись в 2020 году. Изменения коснулись в том числе владельцев транспондера — для них стоимость проезда увеличится в среднем на 16%.

Издание «Фонтанка» сообщило о том, что 8 июня в полицию Приморского района пришел 40-летний петербургский бизнесмен и заявил о пропаже 12 млн рублей. По его словам, на 24-м километре ЗСД, после развязки с Богатырским проспектом по направлению к Белоострову, при движении на мотоцикле с высокой скоростью у него раскрылся рюкзак. и денежные купюры в буквальном смысле были выброшены на ветер.