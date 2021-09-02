Геннадий Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом на Земле

Кто был первым коммунистом на Земле? Ответ есть у Геннадия Зюганова. По мнению лидера партии КПРФ, им был Иисус Христос. «Положите рядом проповедь Иисуса и моральный кодекс строителя коммунизма — один в один», — уверяет он.
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Фото: Shutterstock.com
Геннадий Зюганов
О первом коммунисте на Земле:
Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите рядом проповедь Иисуса и моральный кодекс строителя коммунизма — один в один, вы просто ахните. Главный лозунг коммунистов «кто не работает — тот не ест» написан в послании апостола Павла к Фессалоникийцам. Надо изучать библию, вы тогда будете пониматься многое.
Ранее Зюганов заявил, что «Цой жив». Да-да. В 31-ую годовщину со дня смерти лидера группы «Кино» глава КПРФ твитнул следующее: «31 год назад ушел из жизни поэт и композитор Виктор Цой. Субкультура, основанная на творчестве Цоя, является логичным противовесом культу потребления. Его песни открывают молодым людям образы созидательного героизма. И сегодня мы можем с уверенностью повторить: "Цой жив!"».
31 год назад ушел из жизни поэт и композитор Виктор Цой. Субкультура, основанная на творчестве Цоя, является логичным противовесом культу потребления. Его песни открывают молодым людям образы созидательного героизма. И сегодня мы можем с уверенностью повторить: «Цой жив!».— Геннадий Зюганов (@G_Zyuganov) August 15, 2021
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