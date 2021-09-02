Геннадий Зюганов назвал Иисуса Христа первым коммунистом на Земле

О первом коммунисте на Земле:

Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите рядом проповедь Иисуса и моральный кодекс строителя коммунизма — один в один, вы просто ахните. Главный лозунг коммунистов «кто не работает — тот не ест» написан в послании апостола Павла к Фессалоникийцам. Надо изучать библию, вы тогда будете пониматься многое.