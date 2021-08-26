«Город-сад»: как утопическая идея малоэтажных домов реализована в Петербурге?

Как реализована идея в Петербурге?

К 1913 году построены три «города-сада» на окраинах Петербурга — за Нарвской заставой, в Сосновке за Лесным и возле Полюстровского и Выборгского проспектов. Но кроме письменных упоминаний о них ничего не сохранилось.

После революции, в 1920-е годы новое правительство обратилось к идее «городов-садов». Из-за отсутствия типового строения подобная застройка была достаточно экономичной. В стране после революции и Первой Мировой войны это было актуально как никогда. Одним из первых кварталов, возведенных в Ленинграде, стал Палевский жилмассив на Елизаровской. Интересно, что он строился на паях фабрик Невской заставы при небольшой материальной поддержке от государства. Эта идея была близка к той, что говорил Говард. Комплекс домов состоял из двух или трехэтажных зданий. Вокруг них были разбиты сады и спроектированы хозяйственные помещения. Но тогда идея выглядела слишком буржуазной и не подходила с идеологической точки зрения — необходимо было поддерживать революционный дух, а это проще осуществить в коллективе.

В 1930-х годах строительство малоэтажных домов практически не освещалось в прессе. Но в селах, в совхозах на окраинах города периодически возводятся комплексы в два-три этажа. Здания в то время преимущественно выполняли роль общежитий, но встречались и просторные квартиры для руководства.

В конце войны правительство всерьез возвращается к идее малоэтажной застройки, поскольку огромное количество жилого фонда разрушено, а для нового строительства нет достаточного количества материалов и серьезной техники. Проектированием в то время занимаются мастерские «Ленпроект».