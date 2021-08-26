«Город-сад»: как утопическая идея малоэтажных домов реализована в Петербурге?

После Октябрьской революции новое правительство прониклось идеей английского социолога Эбенизера Говарда — формирование небольших поселений, сочетающие в себе лучшие свойства города и деревни — и начало возводить на окраинах Петербурга зеленые жилмассивы, за километр от которых находились фабрики и заводы. В чем преимущества утопической градостроительной идеи и в каком виде она существует сейчас — рассказала автор блога «Сталинка на Черной» Елена Николаева в «Открытом лектории» в Новой Голландии.
Что такое «город-сад»?
Это градостроительная идея начала XX века английского социолога Эбенизера Говарда, суть которой заключается в том, чтобы совместить плюсы городской жизни (высокую заработную плату и культурную составляющую) с преимуществами деревни (чистым воздухом и природой). Он предложил на дешевой сельскохозяйственной земле возводить города численностью до 32 тысяч человек. Жилой фонд должны составлять коттеджи с небольшими квартирами, которые могут себе позволить обычные рабочие и при этом не зависеть от работодателя. Предполагается, что в центре необходимо построить здания для культурного досуга, и очертить город зелеными насаждениями, в результате чего фабрики и заводы буду располагаться за жилой территорией. Благодаря такому подходу не нарушается экология в городе и решается проблема с рабочими местами. Важными факторами являются наличие льготной ипотеки и самоуправление.
Почему в советское время к такому жилью то возвращались, то отказывались? Потому что дома принадлежали государству, и ни о каком самоуправлении или ипотеке речь не шла.
Как реализована идея в Петербурге?
К 1913 году построены три «города-сада» на окраинах Петербурга — за Нарвской заставой, в Сосновке за Лесным и возле Полюстровского и Выборгского проспектов. Но кроме письменных упоминаний о них ничего не сохранилось.
После революции, в 1920-е годы новое правительство обратилось к идее «городов-садов». Из-за отсутствия типового строения подобная застройка была достаточно экономичной. В стране после революции и Первой Мировой войны это было актуально как никогда. Одним из первых кварталов, возведенных в Ленинграде, стал Палевский жилмассив на Елизаровской. Интересно, что он строился на паях фабрик Невской заставы при небольшой материальной поддержке от государства. Эта идея была близка к той, что говорил Говард. Комплекс домов состоял из двух или трехэтажных зданий. Вокруг них были разбиты сады и спроектированы хозяйственные помещения. Но тогда идея выглядела слишком буржуазной и не подходила с идеологической точки зрения — необходимо было поддерживать революционный дух, а это проще осуществить в коллективе.
В 1930-х годах строительство малоэтажных домов практически не освещалось в прессе. Но в селах, в совхозах на окраинах города периодически возводятся комплексы в два-три этажа. Здания в то время преимущественно выполняли роль общежитий, но встречались и просторные квартиры для руководства.
В конце войны правительство всерьез возвращается к идее малоэтажной застройки, поскольку огромное количество жилого фонда разрушено, а для нового строительства нет достаточного количества материалов и серьезной техники. Проектированием в то время занимаются мастерские «Ленпроект».
В чем особенность малоэтажных домов?
Помимо того, что для подобных построек характерна уютная зеленая среда, здесь можно найти два сквозных входа: один — с улицы, другой с внутреннего двора. Это очень удобно, поскольку так территория закрыта от посторонних людей.
В то время здания возводились на окраинах, но из-за расширения Петербурга, сейчас они находятся достаточно близко к центру. В малоэтажных домах небольшое количество соседей: например, у меня в парадной всего шесть квартир.
Дом по проекту архитектора Александра Жука на Удельной
Проект архитектора Александра Жука изначально планировался в двух вариантах: либо дома на 8 квартир, либо общежития на 20 комнат. Башенка сверху — световой фонарь, который освещает лестницу, расположенную в центре дома. У такого решения было несколько причин. Первое — изначально многие послевоенные здания проектировали с временным печным отоплением, при котором лестница даже зимой оставалась теплой. Второе — в общежитии лестница выполняла роль общественного пространства, поскольку на втором этаже достаточно много места. Такие здания можно увидеть на Удельной и в Невском районе (на улице Седова).
Микрорайон «Форель» на Ленинском проспекте
Во времена Петра I здесь находилась дача адмирала Головина. Потом участок передавался другим владельцам, и здание перестраивалось. А в 1828 году сделали из него психиатрическую лечебницу. И с 1917 года медицинским учреждением руководил доктор Форель. Отсюда и пошло название. Во время войны здесь был госпиталь, а после — доступное жилье.
Личный опыт проживания в послевоенном малоэтажном доме
Я с семьей живу в двухэтажном доме 1953 года постройки. Первая особенность — между вторым и третьим этажом есть деревянные перекрытия с бетонной плитой под санузлом и части кухни. Вторая особенность — в ванной комнате наверху, рядом с вентиляцией, остались технические приспособления для дровяной колонки, а на кухне — от печи. Мы делали капитальный ремонт, включая замену перегородок и чернового пола, поэтому видели своими глазами качество строительства. Во время работ отметили для себя огромный плюс — стены сделаны очень добротно, несмотря на то, что одна часть — из кирпича, другая — шлакоблоков (это иногда пугает людей). А деревянные перекрытия находятся в идеальном состоянии и обработаны специальной пропиткой.
В целом зимой здесь жить тепло, летом — прохладно, а соседей не слышно. Минусы выбора подобного жилья могут быть связаны с отделкой, поскольку иногда ее качеством пренебрегали. Например, у нас в квартире паркет оказался сгнившим и не подлежал восстановлению, а межкомнатные перегородки держались только на лепнине. Важно держать у себя мысль в голове, что, вероятно, сохранить родную отделку просто не получиться.
Весь ремонт мы сделали за 4 месяца. Есть мнение, что работы в подобных домах обойдутся в половину стоимости квартиры. Оно отчасти верное. Но нужно понимать, что в новостройке ремонт выйдет также, а общая сумма (вместе с покупкой квартиры) — дороже. Но в таких районах, похожих на город-сад, у петербуржцев есть зеленый двор.
Какое будущее у этих зданий через 20 — 30 лет?
Сложно загадывать. На данный момент хочется верить, что тренд на снос малоэтажных послевоенных построек в Петербурге прошёл. Много лет реновация грозила жилмассивам на Нарвской и в Сосновой Поляне. Но жителям удалось их отстоять или по крайней мере добиться капитального ремонта фасадов.
Конечно, есть опыт сноса послевоенных общежитий в Новой Деревне (Черная Речка), но сейчас в соседнем двухэтажном здании, которое продавалось целиком, идет капитальный ремонт, после чего там будут отдельные квартиры. Похожая ситуация происходит с малоэтажными постройками на Дубровского и Волковской. Предполагаю, что люди нуждаются в подобных районах.
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