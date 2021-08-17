Петербургская режиссерка Екатерина Селенкина представит дебютную работу на Венецианском кинофестивале

На 78-м Венецианском международном кинофестивале, который пройдет с 1 по 11 сентября 2021, покажут премьерный фильм режиссера из Петербурга Екатерины Селенкиной «Обходные пути». В международном прокате лента получила название Detours.
Картина вошла в конкурсную программу 36-й Венецианской недели критики, представляющей дебютные работы режиссеров в рамках Венецианского кинофестиваля. Продюсером фильма выступил куратор Владимир Надеин. В 2019 году проект получил грант Bright Future Фонда Хуберта Балса при Международном Роттердамском кинофестивале и приз европейского фонда поддержки кино «Евримаж» на кинофестивале в Лез Арке.
«Обходные пути» – медитативный портрет окраин Москвы, пронизанных присутствием невидимых цифровых черных рынков. Пока дети бегают по крышам гаражей, рабочие-иммигранты играют в волейбол, а женщина стоит в одиночном пикете, закладчик Денис делает тайники по всему городу.
Екатерина Селенкина признается, что фильм имеет необычную нарративную структуру: зритель то следует за героем, то надолго теряет его из виду. По словам создателя фильма, такая форма выбрана не случайно, она дает возможность поразмыслить не только о судьбе отдельного человека, но и о системах, в которых существуют люди, о невидимых связях всех вещей.
Российская премьера фильма состоится 6 сентября в летнем кинотеатре Garage Screen, в Петербурге премьера пройдет в программе «Сделано в России» на Международном фестивале Дебютного Кино в Новой Голландии (6-13 октября), а в ноябре фильм выйдет в широкий прокат.
Селенкина сейчас со-курирует образовательную программу «Внеклассные практики» при Московском международном фестивале экспериментального кино, где она также преподает. Она получила степень магистра изящных искусств на факультете кино и видео Калифорнийского института искусств и училась в Московской школе нового кино.
Режиссер-постановщик, сценарист спектаклей и перфомансов, драматических и эстрадных шоу, создатель «Летающего кабаре» в доме-музее купцов Агафуровых и театра «Дом А» подготовила остроэмоциональное балаганное действо по новеллам Паоло Пазолини и Сергея Довлатова.
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