Петербургская режиссерка Екатерина Селенкина представит дебютную работу на Венецианском кинофестивале

Картина вошла в конкурсную программу 36-й Венецианской недели критики, представляющей дебютные работы режиссеров в рамках Венецианского кинофестиваля. Продюсером фильма выступил куратор Владимир Надеин. В 2019 году проект получил грант Bright Future Фонда Хуберта Балса при Международном Роттердамском кинофестивале и приз европейского фонда поддержки кино «Евримаж» на кинофестивале в Лез Арке.

«Обходные пути» – медитативный портрет окраин Москвы, пронизанных присутствием невидимых цифровых черных рынков. Пока дети бегают по крышам гаражей, рабочие-иммигранты играют в волейбол, а женщина стоит в одиночном пикете, закладчик Денис делает тайники по всему городу.

Екатерина Селенкина признается, что фильм имеет необычную нарративную структуру: зритель то следует за героем, то надолго теряет его из виду. По словам создателя фильма, такая форма выбрана не случайно, она дает возможность поразмыслить не только о судьбе отдельного человека, но и о системах, в которых существуют люди, о невидимых связях всех вещей.