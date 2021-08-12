Приятное Свидание, Светлое Утро и Полноват — все это названия населенных пунктов России. Какие из них самые необычные? Опубликовано исследование

От Красной Бедноты бежим к Разумному Труду, Глубокие Лужи Побежим, а если окажемся в Понуровке — отправимся в путь к Утешению. Все это — названия населенных пунктов России. О том, какие из них самые необычные, какие встречаются чаще всего, а какие — лишь единичные точки на карте? Выяснили аналитики «Яндекс.Карт».
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Все иллюстрации предоставлены пресс-службой "Яндекса"
На «Яндекс.Картах» отмечено около 160 тысяч различных населенных пунктов — не считая СНТ, урочищ и некоторых других типов. В основном это деревни (57%), села (19%) и сельские поселки (17%). Города и поселки городского типа составляют менее 1,5% от общего числа, хотя в них проживает три четверти всего населения России.
Самые распространенные названия населенных пунктов — Александровка (их в России 333 штуки), Ивановка (280) и Михайловка (272). Примерно 65 тысяч названий встречаются на карте России только один раз, например Шуточкино, Майя, Опухлики, Пролей-Каша или Мутный Материк. Самое длинное название без пробелов — у села Кременчуг-Константиновское (26 букв). Без пробелов и дефисов — у села Верхненовокутлумбетьево (23), которое чуть опередило соседнее Нижненовокутлумбетьево (22). Самых коротких названий — из двух букв — пятьдесят шесть. Некоторые из них встречаются несколько раз. Самые распространенные — Ям и Яр, их в России по одиннадцать штук.
Как выяснили аналитики, в России есть населенные пункты на любую букву алфавита, кроме мягкого и твердого знаков Больше всего — на «к», «с» и «п». Меньше всего — на букву «й». Всего восемь — пять из них принадлежат населенным пунктам в Марий Эл и начинаются на йошкар, что на марийском значит «красный».
Большая часть городов и почти половина поселков называются словами мужского рода. Половина деревень — словами среднего рода. Названия женского рода чаще всего встречаются у сел, а не деревень, как можно было бы ожидать.
Самые частотные слова в названиях — это прилагательные, служащие для различения одноименных населенных пунктов, — малый, большой, новый, старый (новых населенных пунктов в два раза больше, чем старых) и так далее. Самые популярные существительные — горка, гора, поляна.
В ходе исследования аналитики «Яндекс.Карт» также провели опрос: показывали респондентам случайные названия российских населенных пунктов и спрашивали, с чем они могут быть связаны. Судя по полученным ответам, чаще всего названия отражают особенности места, в котором находится населенный пункт — Лютые Болоты, Глубокие Лужи, Бугорки. Вторую по величине группу составляют названия, образованные от имен — Игоревка, Глебовка, Ерофей Павлович, третью от названий животных — Комар, Зайчик, Большое Свинорье.
Борис Иомдин
Заведующий сектором Института русского языка имени Виноградова, ученый «Яндекса»:
Ойконимы — это большая часть языка и важный материал для лингвистических исследований. Информация о том, какие названия встречаются на карте России, позволяет судить об историческом расселении разных этнических групп, о том, от каких слов образуются названия городов и деревень и какие исторические события и имена отражены в этих названиях.
Ойконимы также интересны с точки зрения фонетики, грамматики и семантики. Например, какие-то названия звучат понятно, но большинство людей понимает их неправильно: скажем, в Зебревице не живут зебры, а Старая Тумба не связана с мебелью.
«Яндекс» опубликовал данные о российских ойконимах, чтобы любой желающий мог использовать их в своих исследованиях. Эти данные могут пригодиться лингвистам, историкам, антропологам, социологам и всем, кому интересен язык, места, где мы живем, и то, как мы их называем.
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