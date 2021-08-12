Приятное Свидание, Светлое Утро и Полноват — все это названия населенных пунктов России. Какие из них самые необычные? Опубликовано исследование

На «Яндекс.Картах» отмечено около 160 тысяч различных населенных пунктов — не считая СНТ, урочищ и некоторых других типов. В основном это деревни (57%), села (19%) и сельские поселки (17%). Города и поселки городского типа составляют менее 1,5% от общего числа, хотя в них проживает три четверти всего населения России.

Самые распространенные названия населенных пунктов — Александровка (их в России 333 штуки), Ивановка (280) и Михайловка (272). Примерно 65 тысяч названий встречаются на карте России только один раз, например Шуточкино, Майя, Опухлики, Пролей-Каша или Мутный Материк. Самое длинное название без пробелов — у села Кременчуг-Константиновское (26 букв). Без пробелов и дефисов — у села Верхненовокутлумбетьево (23), которое чуть опередило соседнее Нижненовокутлумбетьево (22). Самых коротких названий — из двух букв — пятьдесят шесть. Некоторые из них встречаются несколько раз. Самые распространенные — Ям и Яр, их в России по одиннадцать штук.

Как выяснили аналитики, в России есть населенные пункты на любую букву алфавита, кроме мягкого и твердого знаков Больше всего — на «к», «с» и «п». Меньше всего — на букву «й». Всего восемь — пять из них принадлежат населенным пунктам в Марий Эл и начинаются на йошкар, что на марийском значит «красный».