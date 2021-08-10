Стало известно, на каких условиях застройщики смогут работать в Петербурге

В пресс-службе Смольного сообщили, что планомерно и работают над ликвидацией дисбаланса между жилой и социальной застройкой.

«Мы стремимся не только наращивать темпы возведения социальных объектов, но и вести их строительство параллельно с жилой застройкой, чтобы все сдавалось синхронно. Этих правил должны придерживаться все застройщики», — заявил Александр Беглов.

На заседании комиссии рассмотрели заявки на строительства жилья от двух компаний: «РСТИ-Нова» и «Озерный край».

Первая планирует возвести в Московском районе 44 тысячи м2 жилья. Эту заявку одобрили при условии строительства детского сада на 100 мест и школы на 200 мест.

Застройщик будет обязан построить внутриквартальные проезды. Компания — передать городу нежилое помещение в одном из домов площадью 300 м2, в котором будут работать врачи.

Вторая компания собирается возвести в Калининском районе 128 тыс. м2 жилья. От нее потребовали передать городу помещения площадью 600 м2 под кабинет врача, построить за свой счет внутриквартальные проезды, а также детский сад на 280 мест и школу на 1125 мест.

В пресс-службе отмечают, что подобные требования будут в дальнейшем применяться и к другим застройщикам.