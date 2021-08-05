В Петербурге ограничат дорожное движение с 7 августа

На основании проектов и схем организации дорожного движения, утвержденных Комитетом по транспорту, изданы распоряжения о введении ограничения движения транспорта:

С 7 по 18 августа движение транспорта будет ограничено по проспекту Науки от улицы Карпинского до улицы Руставели.

С 7 по 29 августа — по Пионерской улице от Чкаловского проспекта до Корпусной улицы.

С 9 августа по 9 сентября — в поселке Металлострой по Полевой улице от Петрозаводского шоссе до улицы Богайчука.

Также отмечается, что 22 августа движение по Полевой улице от Петрозаводского проспекта до дома 26 лит. А по Полевой улице дома будет закрыто.

Маршрут Объезда: ул. Богайчука — Железнодорожная ул. — Садовая ул. — Петрозаводское шоссе.

Напомним о том, что следует планировать маршрут заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.