Теперь петербургские таксисты смогут возить пассажиров из Ленобласти и наоборот

Губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписали соглашение о фрахтовании легковых такси на территории обоих регионов до 31 декабря 2023 года, сообщают в пресс-службе Смольного.

«Санкт‑Петербург и Ленинградская область — это два отдельных региона, но единая агломерация. Огромное количество людей совершают поездки на такси между городом и областью. Поэтому было принято решение подписать соглашение сразу на несколько лет — до конца 2023 года», — подчеркнул Александр Беглов.

Действие прошлого соглашения закончилось в конце 2020 года, в связи с чем такси с петербургскими лицензиями не могли без нарушения законодательства перевезти пассажира из области и наоборот. Теперь перевозчики из Петербурга и Ленобласти, имеющие соответствующие разрешения, могут принимать заказы как в черте города, так и области.

Отмечается, что в настоящее время в Петербурге выдано порядка 25000 лицензий на перевозку пассажиров и багажа легковым такси — как юридическим лицами, так и индивидуальным предпринимателям. В Ленинградской области выдано более 3300 лицензий.