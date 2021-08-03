В Петербурге за ночь выпало 48 миллиметров осадков — почти две трети от месячной нормы

По данным ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, только за последние 12 часов, к 06:00 3 августа, выпало 48 миллиметров осадков — почти две трети (59%) от нормы августа. В ближайшие три дня термометры покажут +20…+23 градуса, в четверг возможны небольшие дожди.

Сегодня синоптическая ситуация будет формироваться под влиянием тыловой, холодной части циклона, центр которого смещается на север Карелии. Его стараниями в регионе сохранится облачная с прояснениями погода, временами будут идти дожди, но их апогей уже миновал. Температура воздуха в Петербурге составит +19…+21 градус, по области +17…+22. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 4 августа, местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, юго-восточный умеренный. В ночное время суток +11…+13 градусов, днем +19…+21.

В четверг, 5 августа, обойдется без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный — ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22. Атмосферное давление будет меняться мало.