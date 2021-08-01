Июль в Петербурге стал одним из самых жарких в истории. Август будет дождливым и прохладным

По словам Леуса, среднемесячная температура воздуха в июле составила +23,1°, упустив лишь показателям июля 2010 года (тогда было зафиксировано +24,4°). Это значение на 4 градуса выше климатической нормы, подчеркивает синоптик. Также в этом месяце было обновлено три суточных рекорда максимальной температуры воздуха: 7,11 и 14 июля.

Кроме того, в июле выпало 50,1 мм осадков — около 60% от месячной нормы. «Это лишь десятое место в ряду самым сухих за последние 70 лет. Сильные дожди отмечены 28-29 июля, когда выпало 20 и 11 мм соответственно. В эти же дни метеостанция города отметила грозы», — отметил специалист.

Август будет менее теплым, однако температура все равно превысит норму на 1-1,5°, а также более дождливым — осадков на 15-25% больше нормы.