Как Виталий Несис сделал «Полиметалл» пионером в переходе на «зеленую» энергетику

«Полиметалл» регулярно получает «зеленые» кредиты от банков. На что их направите?

Первый приоритет — солнечная энергетика. Второй — перевод подземных рудников на электрическую технику. Это пионерная для России практика, во всем мире внедрившие ее предприятия можно пересчитать на пальцах одной руки. Это сложный, но важный для нас проект. Он сократит использование углеродного топлива, улучшит условия труда и увеличит полноту извлечения драгметаллов. Третий проект, который мы только начали обсуждать, — это альтернативные источники тепловой энергии. Мы выбрали технологию, которую я считаю перспективной, — электростанции на деревянной щепе с лесопилок. Но этот проект имеет смысл только параллельно с лесовосстановлением. Чтобы в долгосрочной перспективе повлиять на климат, недостаточно только сокращать углеродный отпечаток. Для реальных изменений также нужно инвестировать в то, что будет очищать атмосферу от уже попавшего в нее углерода, а это прежде всего леса.

Чтобы сокращать углеродный след, «Полиметалл» строит гидрометаллургические комбинаты — тоже первые в отрасли. Расскажите, что это за технология?

В мире на гидрометаллургию переходят повсеместно, но в России мы были первыми. Если очень просто, то суть в том, чтобы металл из руды не выплавлять, а вымывать — водным раствором с кислотой. Представьте, мясо вы можете пожарить, а можете сварить. Если жарите, есть риск обжечься, мясо может получиться жестким или сырым, да и масло для жарки вредно. А если вы его варите, то открытый огонь не нужен, руки целы, да и мясо гарантированно получится мягким.