Путин предложил подумать о развитии транспортной инфраструктуры в Петербурге

Владимир Путин заявил, что вокруг Петербурга можно было бы построить новую кольцевую автодорогу. Об этом он сказал на совещании по вопросам развития Петербургского транспортного узла.

«Нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», — сказал Президент.

По мнению Владимира Путина, для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, это будет востребовано.

Сейчас власти привлекают средства ФНБ, для того чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала.

«Я хотел бы отметить еще раз, все вопросы транспортной системы, строительства и реконструкции дорог, развязок, развития общественного, железнодорожного транспорта, других видов транспорта должны рассматриваться именно в комплексе. Рассчитываю, что так оно и будет», — сказал он.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что «это очень хорошее предложение».

Владимир Путин добавил, что приоритет должен и дальше отдаваться экологически чистому транспорту, так как экологическая ситуация в регионе непростая.