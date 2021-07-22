В Петербурге открывают шатры для вакцинации от коронавируса — у Финского залива и возле «Приморской»

Первый шатер для вакцинации от коронавируса начали строить в среду, 21 июля, на ступенях у главного входа в парк 300-летия Петербурга. На установку шатра уйдет несколько дней: после сборки палатки к ней подведут электричество, а внутри расставят мебель и морозильное оборудование. Первых желающих вакцинироваться примут здесь в понедельник, 26 июля.

«Режим работы — ежедневно с 13:00 до 19:00. Затем, если понадобится, откорректируем график, в зависимости от числа желающих и времени их наплыва. Поставить прививку можно будет в порядке живой очереди», — приводит КП слова специалиста Городского центра медицинской профилактики Андрея Бережного. Работать в шатре будут сотрудники поликлиники №114, обслужат желающих врач, медсестра и регистратор. Три человека за смену смогут поставить минимум 50 уколов.

Второй шатер будет установлен возле станции метро «Приморская», на улице Одоевского, 34 литера А. Ранее этот шатер планировали открыть у «Василеостровской». По словам Бережного, сборкой займутся сразу после монтажа первого шатра — «скорее всего, завершат его к концу месяца». Третьего шатра для вакцинации в планах Комитета по здравоохранению Петербурга пока нет.