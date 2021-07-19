Жители Петербурга теперь могут сообщать о проблемах города через специальное приложение «Наш СПб в ВК»

Если раньше активный гражданин просто размещал обращение на «Наш СПб», то теперь, с установкой виджета в ВК, он может поделиться информацией со своими соседями, которые уже находятся в группе.

Обращение по конкретной проблеме теперь легко перепостить на страницу сообщества. К посту можно будет добавить свои комментарии, отследить ход рассмотрения и ответы исполнителей из органов власти.

«С запуском виджета портала «Наш-Санкт‑Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» у пользователей появилась возможность распространить обращение по проблемам в сфере ЖКХ, благоустройства и другим волнующим горожан проблемам в своём сообществе и получить поддержку своих соседей-участников сообщества в соцсети. Сегодня виджет уже установлен более чем в 30 сообществах и дальнейшее его распространение приведет к эффективному решению проблем жителей города», цитируют слова вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что приложение будет содействовать объединению усилий в благоустройстве, укреплению сообщества активных жителей на базе конкретной группы ВК, помогать быть всегда в курсе появляющихся и решаемых проблем.