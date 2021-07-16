В Петербурге сотрудника комздрава заподозрили в получении 2 млн взятки

Работник комздрава заподозрен в получении взятки. Как полагают следователи, Шкабара получил от предпринимателя, чья фирма занимается энергосервисными работами, 2,1 млн за рекомендации городским учреждениям здравоохранения обращаться за услугами именно в эту фирму для разработки проектов по мероприятиям, направленным на энергосбережение, а потом заключать договоры с этой компанией, чтобы она работала в учреждениях, подведомственных комздраву, сообщает «Фонтанка».

Как полагают в СК, задержанный получал деньги на счёт своей знакомой, которая стала фигурантом дела по статье УК «посредничество во взятке».

Александр Шкабара задержан на двое суток. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения.