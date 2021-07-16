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Дорожное движение в Петербурге будет ограничено с 17 июля

С 17 июля движение транспорта в Петербурге будет ограничено, об этом сообщает государственная административно-техническая инспекция.

  • Фото: Shutterstock.com

     

  • С 17 по 19 июля ограничивается движение транспорта по Миргородской улице от Кременчугской улицы до улицы Профессора Ивашенцова.
  • С 17 июля по 20 сентября – по Новолитовской улице от Диагональной улицы до д.11, лит. А по Новолитовской улице.
  • С 22 августа по 20 сентября движение транспорта по Новолитовской улице от дома 9 лит. А до дома 11 лит. А будет закрыто.
  • С 17 июля по 30 сентября движение транспорта будет ограничено по Тихорецкому проспекту от Северного проспекта до улицы Веденеева.

Напомним, что ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте сайта ГАТИ. Планируйте маршруты заранее, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

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