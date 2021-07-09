По Сети гуляет фейк о жительнице Ленобласти, умершей после вакцинации. На фото «погибшей» — Илон Маск

Пост о «смерти сестры после пяти дней лихорадки и агонии по прошествии двух недель после прививки вторым компонентом спутника» (Авторская орфография сохранена, — прим. ред.) появился на странице некой Оксаны Котиной 7 июля. К моменту написания новости страница пользователя ВКонтакте уже удалена.

Как пишет TJ, репост сообщения сделала Ольга Четверикова с 80 тысячами подписчиков — «кандидат исторических наук, доцент, член Союза писателей России, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ». Однако и репост уже удален — редакция «Собака.ru» не нашла его в сообществе.

Фейк также появился в Telegram-канале «Независимой ассоциации врачей», где отрицают существование пандемии и называют вакцину смертельной опасной. «Очень сложно выкладывать такие фото, но я хочу, чтобы народ прозрел наконец», — отметили авторы. Пост также уже удалили.

Фотография «погибшей» после вакцинации — это также фейк, созданный нейросетью, так как лицо девушки — это лицо Илона Маска. Редакция «Собака.ru» нашла оригинал в аккаунте «Илона Нейро» в Instagram — его ведет нейросеть, обученная на тысячах инстаграм-аккаунтов реальных пользователей. Изначально фото было опубликовано 16 июля 2020 года.