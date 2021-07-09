Кенгуру Сидней заскучал в зоопарке Латвии и сбежал на морской пляж. Поймать его не могут уже неделю

Сидней пропал вечером 2 июля, когда работники мини-зоопарка заметили, что двери вольера кенгуру открыты. Сидней жил там вместе с мамой Австралией, которую работники обнаружили на своей территории. Как предполагают сотрудники зоопарка, возможно, кто-то из посетителей специально открыл ворота.

Недавно Сиднея видели в Лиепае — в парке у моря, на пляже. Однако поймать его не удалось. Представитель зоопарка Светлана Пашковска считает, что кенгуру может быть где угодно, в том числе, в лесу.

Сейчас условия для выживания валлаби хорошие, поскольку в природе достаточно много еды. Однако большая опасность исходит от собак и автомобилей. По характеру Сидней — миролюбивое, любознательное и очень быстрое животное, что затрудняет его поимку.

Как пишет латвийское издание DELFI, сотрудники благодарны всем добровольцам, которые «самоотверженно до самой ночи искали животное, ведь валлаби активны именно поздними вечерами и по ночам».

Валлаби — группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых, как правило меньших по размеру, чем кенгуру. Распространены в Тасмании, Новой Гвинее и архипелаге Бисмарка. Обитают в основном в зарослях кустарников и в лесах, но могут встречаться и на открытых пространствах, в степях. Также валлаби были завезены в Новую Зеландию и на Британские острова, где наиболее крупная колония находится на острове Мэн.