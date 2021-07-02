Выставка малых музеев Ленинградской области откроется 4 июля в Летнем саду

Выставка малых музеев – совместный проект Ассоциации краеведов Ленинградской области и Русского музея – пройдет во второй раз. Посетителям будут представлены самые значимые культурные, исторические и природные достопримечательности Ленинградской области, сообщает Комитет по культуре Санкт-Петербурга.
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Фото: Shutterstock.com
Выставка станет своеобразной витриной туристических объектов в Ленинградской области и поможет каждому выбрать интересные для него места и получить по ним достоверную информацию.
Помимо малых музеев, выставка познакомит гостей с новыми региональными экологическими и культурными маршрутами.
Посетители выставки узнают о работе музея, об уникальной акции Русского музея «Всероссийская Дубрава Петра Великого», в рамках которой саженцы дерева-памятника живой природы петровского времени высаживаются в Ленинградской области и других объектах России.
Выставка продолжит работу до 12 июля 2021 года.
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