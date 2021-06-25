В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение — с грозами и ливнями

Как предупреждает региональное МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, 25 июня, начиная с 13:00-16:00 в Ленинградской области ожидаются грозы, местами с порывистым ветром до 15-18 метров в секунду и ливнями. Во второй половине дня, наоборот, будет жара — повышение температуры воздуха до +30…+32 градусов.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность ДТП, происшествий на акваториях, аварий на железнодорожном транспорте, повреждений линий электропередач, объектах ЖКХ, авиапроисшествий и изменений в расписании движения воздушных судов.

В Петербурге сегодня также возможны грозы и дожди. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине дня 25 июня возможны кратковременные дожди и гроза, воздух прогреется до +28…+30 градусов.

В субботу, 26 июня, переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, во второй половине дня кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер ночью восточных направлений слабый, днем юго-западный, западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +20…+22 градуса, днем +27…+29.

В воскресенье, 27 июня, также переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью северный, слабый, днем западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +26…+28.