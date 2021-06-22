Лучшие бесплатные экскурсии по дворцам и особнякам Петербурга, на которые можно попасть этим летом

Особняк Варвары Васильевны Долгоруковой

Английская набережная, 46

24 июня в 16:00

8 июля в 14:00

Особняк Долгоруковой был построен в середине XIX века в стиле позднего классицизма. С тех пор он успел несколько сменить хозяев. Фасад здания сохранился в первоначальном виде, а интерьеры перестраивались под вкусы новых владельцев. В доме часто устраивались официальные приемы и званые вечера. Среди именитых гостей: писатель А. Куприн и император Николай II.

После прихода Советской власти внутренние помещения распределили под коммунальные квартиры, а в большой столовой устроили общедомовую кухню. Тогда большая часть убранства особняка была утеряна (сейчас они восстановлены), но парадная лестница с огромным зеркалом и ажурными перилами сохранились до наших дней.