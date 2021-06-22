Лучшие бесплатные экскурсии по дворцам и особнякам Петербурга, на которые можно попасть этим летом

Проект «Открытый город» проводит бесплатные экскурсии по самым красивым постройкам Петербурга. В этом сезоне в программе появились новые адреса, среди которых особняк Кушелева-Безбородко, а также шедевр инженерной мысли – главная понижающая подстанция Волховстроя. Запись на все экскурсии открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до даты проведения.
Особняк Варвары Васильевны Долгоруковой
Английская набережная, 46
24 июня в 16:00
8 июля в 14:00
Особняк Долгоруковой был построен в середине XIX века в стиле позднего классицизма. С тех пор он успел несколько сменить хозяев. Фасад здания сохранился в первоначальном виде, а интерьеры перестраивались под вкусы новых владельцев. В доме часто устраивались официальные приемы и званые вечера. Среди именитых гостей: писатель А. Куприн и император Николай II.
После прихода Советской власти внутренние помещения распределили под коммунальные квартиры, а в большой столовой устроили общедомовую кухню. Тогда большая часть убранства особняка была утеряна (сейчас они восстановлены), но парадная лестница с огромным зеркалом и ажурными перилами сохранились до наших дней.
Дом Елисеевых с флигелями
Биржевая линия, д. 12-14
27 июня в 12:00
На Васильевском острове, недалеко от здания Таможни, известный на всю страну купец Григорий Елисеев выкупил участок земли, где для него было построено несколько домов. В одном из них он жил сам, здесь же располагался магазин и конторские помещения. Это первая покупка предприимчивого семейства Елисеевых в Петербурге. Впоследствии они приобрели весь переулок и почти всю четную сторону Биржевой линии.
Дом сохранился: здесь можно увидеть причудливо изгибающуюся лестницу, отреставрированные кабинет Елисеева, столовую и танцевальный зал – все комнаты выполнены в разных стилях и богато декорированы. В доме были и тайники, их тоже покажут на экскурсии – а еще расскажут об истории семьи и любовной трагедии, развернувшейся в этих стенах.
Дом И.В. Пашкова
Литейный проспект 37/39
29 июня 15:00
Этот дом на Литейном вошел в историю благодаря стихотворению Некрасова «Размышления у парадного подъезда». Во времена Некрасова здесь жил министр государственных имуществ Михаил Николаевич Муравьев. Пашков в 1848 году продал дом министру внутренних дел графу Орлову, который сдавал второй этаж Благородному танцевальному собранию. В 1857 особняк приобрели в казну для Департамента уделов «со всеми при этом доме устройствами,… мебелью, бронзами, драпировками и иными вещами».
Вестибюль, парадная лестница и бальный зал здесь выполнены в стиле неогрек, гостиные и спальня – в неоренессансе и рококо. Неплохо сохранившиеся интерьеры недавно были отреставрированы.
Особняк П.А. Зубова
Исаакиевская пл., д.5
27 июня в 14:00
3 июля в 12:00
11 июля в 16:00
Особняк Зубова на Исаакиевской площади был построен архитектором Г. Э. Боссе. Здесь сохранилась лестница, украшенная скульптурами, парадные залы с богатой отделкой. В 1912 году его владелец граф Валентин Платонович Зубов основал здесь первый в России Институт истории искусств, который занимает дворец и по сей день. В этом доме бывал на балах Пушкин, выступали Блок и Есенин, Мейерхольд и Маяковский, в его аудиториях вели занятия Гумилев, Лозинский, Тынянов. Также здесь можно увидеть уникальную библиотеку, насчитывающую более 260 томов.
Особняк А.Ф. Кельха
Улица Чайковского, дом 28
1 июля в 11:00
Семья Кельха была влиятельной и состоятельной настолько, что в их коллекции хранилось целых семь пасхальных яиц Карла Фаберже. В их особняке можно увидеть парадную лестницу из мрамора с грифонами, скульптурными композициями и полотнами в отделке, белый мраморный зал в стиле барокко и лепниной из гипса. А также готическую столовую, обшитую дубовыми панелями, с огромным камином и витражами, на одном из которых изображена хозяйка дома Варвара Петровна. Кроме того, по ходу экскурсии покажут потайные ходы, сейфы и тайники, где владельцы хранили свои многочисленные богатства.
Особняк Брусницыных
Кожевенная линия, 27
1 июля в 12:00 и 14:00
Принадлежавший купеческой семье памятник архитектуры в стиле эклектика затерян в промышленной зоне Васильевского острова на углу Косой и Кожевенной линий. Парадная столовая здесь оформлена в стиле позднего ренессанса: в ней сохранился буфет, а стены украшают резные деревянные панели ручной работы. Танцевальный или Белый зал выполнен в стиле Людовика XV, стены, двери и потолки обильно украшены лепниной с растительными орнаментами и мифическими мотивами. Гостиных в особняке было несколько, но сохранилась только одна – она выполнена в стиле рококо и оформлена в теплых коричневых тонах. Оранжерея сохранилась частично, в войну ее стеклянный потолок был покрыт черной краской в целях безопасности, и света стало гораздо меньше. Здесь снимали несколько исторических фильмов – например, картину о Бродском Ренаты Литвиновой.
Здание Германского посольства
Исаакиевская площадь д.11
1 июля в 14:00
Здание посольства Германии стоит особняком среди архитектурных памятников города. Появление этой постройки Питера Беренса, одного из крупнейших немецких архитекторов ХХ века, вызвало бурю дискуссий в профессиональной среде и в обществе. Здание, воспринятое современниками как варварское и чуждое петербургскому духу, появилось в преддверии Первой мировой войны, а разгром посольства в 1914 году и, особенно, разрушение скульптурной группы над ним, было расценено, как всплеск национального духа и «первая победа над Вильгельмом».
Со временем отношение к петербургскому шедевру Беренса изменилось и влияние этого яркого манифеста новой трактовки классических форм ордерной архитектуры просматривается во многих постройках, созданных мастерами ленинградской архитектурной школы в 1930-х годах.
Главная понижающая подстанция Волховстроя
Полюстровский проспект, д. 46
6 июля в 12:00
Подстанция Волхов-Северная – архитектурный шедевр инженерной мысли. Построенная Оскаром Мунцем и Генрихом Графтио в 1926 году как первая понижающая подстанция плана ГОЭЛРО, она стала мостом из царской России в советскую эпоху. Работая с самого открытия и в блокаду, станция и сегодня является действующим важным объектом энергосистемы Петербурга. Здесь можно увидеть действующий пульт управления, парадную лестницу, старинные предметы и приборы, исправно служившие с момента постройки здания.
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