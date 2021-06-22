Церемония возложения венков состоялась на Пискаревском кладбище в Петербурге

«22 июня 2021 года исполняется 80 лет с того дня, когда на нашу землю пришла война, ставшая Великой Отечественной. Весь народ от мала до велика встал на защиту Родины. Благодаря невиданной стойкости и самоотверженности наших отцов и дедов немецкий блицкриг был сорван. Миллионы наших сограждан отдали свою жизнь за свободу и независимость страны, за право на ее будущее», – говорится в сообщении на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.

Александр Беглов и Вячеслав Макаров также отметили, что в этот день в семьях вспоминают своих родных – тех, кто не вернулся с полей сражений, умер от ран в госпиталях, был замучен в фашистских концлагерях.

«Желаем всем ленинградцам-петербуржцам счастья и благополучия! Пусть над Россией всегда будет мирное небо!»,– написали они в завершении.

Напомним, что сегодня, 22 июня, в 12:15 по московскому времени была объявлена минута молчания. Время выбрано не случайно — в эти минуты 80 лет назад жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашистской Германии.