Тарифы ЖКХ вырастут в Петербурге с 1 июля

Стоимость 1 кубического метра горячей воды составит 112,81 рублей. Одна гигакалория отопления будет обходиться в 1880,11 рублей. Темп изменения тарифов на данные коммунальные услуги составит 3,4%. Что касается электрической энергии, одноставочный тариф в домах с газовыми плитами составит 4,98 руб./кВтч, в домах с электроплитами – 3,73 руб./кВтч, сообщается на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга.

В пресс-службе Комитета по тарифам отметили, что в среднем совокупный платеж за весь набор коммунальных услуг с 1 июля 2021 года изменится не более чем на 3,3 процента. Это ниже ожидаемого уровня инфляции и соответствует установленному предельному индексу изменения размера платы.

«Городскому правительству важно обеспечить высокое качество и доступность коммунальных ресурсов для петербуржцев. Тарифная политика Санкт‑Петербурга сохраняет свой социально-ориентированный характер и направлена, прежде всего, на защиту интересов потребителей и снижение финансовой нагрузки на них», – отметил Дмитрий Коптин.

Вместе с тем будет изменен и размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей. В зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома с 1 июля 2021 года он увеличится не более чем на 3,5% по сравнению с декабрем 2020 года, что также ниже темпов инфляции.

Напомним, что в бюджете Петербурга предусмотрены средства для компенсации гражданам расходов на оплату ЖКХ, если доля таких расходов в совокупном доходе превышает 14%. Для получения субсидии необходимо обратиться в Городской центр жилищных субсидий.