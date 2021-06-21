Метро в Петербурге с 21 на 22 июня будет работать всю ночь

Из-за ожидаемого наплыва болельщиков метрополитен Петербурга будет работать всю ночь.Чтобы обеспечить транспортное обслуживание, в ночь с 21 на 22 июня для пассажиров будут открыты на вход и выход практически все вестибюли станций метро. Исключения составят:

вестибюль 1-й станции «Проспект Ветеранов»,

вестибюль 2-й станции «Ленинский проспект»,

вестибюль 2-й станции «Площадь Ленина»,

вестибюль 1-й станции «Девяткино»,

вестибюль 1-й станции «Московская»,

вестибюль 2-й станции «Невский проспект»,

вестибюль 2-й станции «Проспект Славы»,

вестибюль 1-й станции «Дунайская»,

вестибюли станций «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Садовая».

Также, с интервалом в 15-20 минут по городу будут курсировать автобусы № 2, 12, 41, 42, 74, 77, 86, 93, 101, 106, 123, 145, 172, 187, 196 и 328, троллейбус № 46 и трамваи № 60, № 19 и 48.

При этом с 2:00 до 4:30 22 июня в кассах метро можно будет купить только жетоны и за наличный расчет, продавать проездные на основе БСК и активировать интернет-платежи в это время не будут. Пройти на станции по-прежнему можно будет по проездным билетам, банковским картам и жетонам, сообщается в «Фонтанке».

Напомним, что на «Газпром Арене» на Крестовском острове в 22:00 состоится встреча сборных стран Бельгии и Финляндии. В это же время в Копенгагене сразятся Россия и Дания.