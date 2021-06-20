Как рассказали в вузе, первые такие растения появились в Ботаническом саду СПбГУ не менее 110 лет назад, но до этого сотрудники ни разу не снимали цветение этих кактусов. Также ботаники объяснили, что растение назвали «Царицей ночи», потому что его гигантские цветки, достигающие до 38 см в диаметре, распускаются только на одну ночь. Уже утром они увядают.