Вечером в минувшую субботу в оранжерее Санкт-Петербургского государственного университета распустился кактус «Царица ночи». Растение цветет один раз в год всего несколько часов. В пресс-службе СПбГУ решили показать «всю красоту этого явления» — посмотрите видео!
Как рассказали в вузе, первые такие растения появились в Ботаническом саду СПбГУ не менее 110 лет назад, но до этого сотрудники ни разу не снимали цветение этих кактусов. Также ботаники объяснили, что растение назвали «Царицей ночи», потому что его гигантские цветки, достигающие до 38 см в диаметре, распускаются только на одну ночь. Уже утром они увядают.
Напомним, в 2018 году в Ботаническом саду БИН РАН одновременно раскрылись три «Царицы ночи» — в ночь на 25 мая. Посмотрите также наш фоторепортаж, как это было в 2019 году.
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