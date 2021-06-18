«Никольские ряды» закрылись до 20-го июня по техническим причинам

Новые коронавирусные ограничения начали действовать в Петербурге с 17-го июня. Они запрещают работу фуд-холлов и фуд-плейсов, а также ограничивают массовые мероприятия, в том числе на открытом воздухе. Ужесточение мер совпало с прекращением работы двух гастрономических проектов — общественного пространства «Никольские ряды» и фудтрак-ярмарки «Кочевники» на Думской улице.

Информация о том, что пространство «Никольские ряды» закрылось для посетителей, появилась на его сайте 16-го июня. «До 20 июня по техническим причинам «Никольские Ряды» закрыты. Приносим свои извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. Площадка приглашала зрителей смотреть трансляции матчей Евро-2020 во внутреннем дворе и могла надеяться на большой поток посетителей.

В самой компании суть проблем не прокомментировали. Но, как пишет «Фонтанка», причиной стали претензии Роспотребназора и новые коронавирусные ограничения.

Причиной закрытия могли стать и требования UEFA, не исключают участники рынка. Ассоциация разрешает показывать матчи Евро-2020 предприятиям общественного питания, при условии, что те не зарабатывают на этом и не рекламируются, а также если имеют контракт с вещательной компанией, которая является партнером UEFA, пишет «Фонтанка».

Однако «Василеостровский рынок», который также заявил о готовности транслировать матчи Евро-2020, пока работает, хотя и в ограниченном объеме.

Напомним, Российский футбольный союз открыл фан-зону «Наши парни. Играем за вас» в «Никольских рядах». Организаторы обещали показать там матчи сборной России. Для этого в летнем дворе установят два больших экрана. В программу фестиваля включили любительские матчи со звездами, турнир по уличному футболу, концерты и автограф-сессию с участием послов сборной России по футболу. Вход свободный, но в дни матчей сборной России вход по предварительной регистрации.