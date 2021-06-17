В Петербурге погиб фотограф Александр Теребенин. Он получил тяжелые травмы во время съемки

О смерти Теребенина сообщила искусствовед и художник Марина Колдобская. «Погиб Саша Теребенин. Снимал в заброшке, провалился, тяжелые травмы, спасти не удалось…», — написала в своем Facebook она. В больницу фотограф попал в ночь на 17 июня, однако его травмы оказались несовместимы с жизнью. О дате и месте похорон будет известно позднее.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Александра Теребенина.

Александр Теребенин родился в 1959 году в Ленинграде. В 1978-ом окончил Архитектурный техникум. Являлся участником более 70 выставок в России и за рубежом, был куратором удожественных проектов «Конверсия»-2012, «Сигнал 2014». Лауреат премии «Инновация» за лучший кураторский проект в области современного искусства за 2014 год (совместно с Петром Белым).