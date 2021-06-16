В Ботаническом саду Петра Великого началось (единственное в году!) цветение Царицы ночи

«И снова Царица ночи! Свершилось! Разные виды лесного кактуса рода Селеницереус начинают свое цветение! Сегодня в режиме «Прогулка» мы готовы показать вам два вида: селеницереус госпожи Макдональд и селеницереус курупноцветковый. На каждом экземпляре обещает быть до 8 бутонов!» — отмечают сотрудники ботсада.

Увидеть цветение можно сегодня — с 20:00 до 23:00. Стоимость посещения для взрослого составит 500 рублей, для детей старше 4-х лет и школьников — 350 рублей. Электронные билеты уже можно найти на сайте. Вход в Ботанический сад будет осуществляться с улицы Профессора Попова, 2.

Селеницереус крупноцветковый, известный петербуржцам по неформальному названию «Царица ночи», выращивается в тропических оранжереях Ботанического сада БИН РАН с 1924 года — он попал в Петербург с побережья Карибского моря. Растение знаменито тем, что цветет только один раз в году. По городской традиции, в вечер и ночи его цветения Ботсад продлевает время своей работы и время впуска посетителей в оранжерею.