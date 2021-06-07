Начался капитальный ремонт 1-го Елагина моста в Петроградском районе. Переправа будет закрыта более года

В рамках капитального ремонта 1-го Елагина моста будет выполнен масштабный комплекс работ. Так, планируется переустроить фундаменты промежуточных опор моста и сами металлические опоры, соорудить новые железобетонные устои моста, переустроить балки пролетного строения стационарных и разводного пролета. Железобетонные плиты проезжей части будут заменены на новые, перильное ограждение отреставрировано. Завершающим этапом работ станут устройство ливневой канализации, наружного освещения и электроснабжения. Внешний вид переправы будет сохранен. Все работы будут завершены к сентябрю 2022 года.

«Мост основательно не ремонтировался с 80-х годов XX века. Следствием столь долгой эксплуатации стали многочисленные дефекты сооружения – отдельные стойки и элементы связей были деформированы, деревянные сваи разрушены, нарушена геометрия мостового полотна. Из-за износа и отсутствия гидроизоляции железобетонные конструкции стационарных пролетных строений подверглись значительной коррозии», — отмечают в пресс-службе Смольного.

1-й Елагин мост через Среднюю Невку перекинут с Елагина острова на Каменный остров и расположен в створе площади Старого театра. Длина моста 107,5 метра, ширина — 11,5 метра. Это девятипролетное металлическое сооружение с разводным пролетом посередине. Разводной пролет однокрылый раскрывающейся системы с неподвижной осью вращения. Мост разводится не по графику, а по предварительным заявкам для пропуска маломерных судов. Разводка осуществляется с помощью электромеханического привода.

Мост связывает Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова с площадью Старого Театра. Рядом с мостом расположен Каменноостровский театр. Ниже по течению находится 2-й Елагин мост. Ближайшая станция метро — «Крестовский остров».