Одна из старейших аптек Петербурга закрывается. Для помещения на Невском ищут нового арендатора

Именно на этой аптеке может прерваться династия располагавшихся по этому адресу аптек, первая из которых известна с первой четверти XIX века. В конце апреля фармацевты провели инвентаризацию, а с 12 мая изменили график работы с круглосуточного на 12-часовой — с 09:00 до 21:00.

Дома немецкой лютеранской церкви Святых Петра и Павла на пересечении Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы построены в середине XVIII века. В начале XX века помещение здесь снимала аптека фармацевта Карла Кресслинга. Позже помещения в бессрочную аренду взяло ЗАО «Петрофарм».

В компании говорят, что аптека в скором времени закрывается на ремонт, однако «Фонтанка» пишет, что ее место вскоре может занять другая организация. В настоящее время аптека распродает оставшиеся товары, после чего зал с колоннами освободят ради нового арендатора. За один квадратный метр просят всего 8 тысяч рублей.

По словам управляющего компании Вадима Мамзикова, с 2016 года «Петрофарм» находится в банкротном процессе. В апреле 2019 года право аренды помещения на Невском за 47,8 миллиона рублей приобрел на торгах ее основной кредитор ООО «Криптекс».

Общая площадь помещений более 1 тысячи квадратных метров, оно включается в себя подвал, а также первый и второй этажи. Аптека занимает порядка 130 квадратных метров на первом этаже. «В договоре у нас пока что прописано, что назначение «под аптеку», но это можно сменить», — отметил риелтор, который занимается объектом.