27 мая с 08:30 до 11:00 в связи с проведением Торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру Первому движение транспортных средств по Адмиралтейской наб. и Сенатской пл. будет прекращено.

В связи с проведением праздничного мероприятия «Санкт‑Петербургский Бал национальностей» с 06:00 27 мая до 08:00 30 мая движение транспортных средств на проезде вдоль д. 1 по Вознесенскому пр. от Адмиралтейского пр. до Малой Морской ул. будет прекращено.

Также с 00:00 27 мая до 08:00 30 мая будет запрещена остановка автотранспорта по данным адресам.

В связи с проведением праздничного концерта, 28 мая с 08:00 до 23:59 движение транспортных средств по Певческому проезду (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.), проезду (вдоль д. 4 по Дворцовой пл.) от Певческого проезда до Миллионной ул., Миллионной ул. от Дворцовой пл. до Мошкова пер. будет прекращено.

Также с 00:00 24 мая до 16:00 30 мая движение автотранспорта будет ограничено путем сужения проезжей части по Певческому проезду (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой пл.).

Кроме того, с 00:00 24 мая до 23:59 28 мая будет запрещена остановка по Миллионной ул. от Дворцовой пл. до Мошкова пер.

27 мая Петербург отпразднует свое отпразднует 318-летие. Какой будет погода в этот день? Вот прогноз главного синоптика города.