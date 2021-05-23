«Сегодня, 23 мая, Северная столица будет ощущать влияние центральной части циклона. Он закроет небо плотными облаками, вызовет дожди, временами сильные, местами возможны грозы», — написал он. По словам синоптика, в воскресенье выпадет около 10–15 мм осадков — это до трети месячной нормы. При этом общее количество дождей с начала месяца побить майский рекорд, установленный в 2003 году —127 мм.

Температура воздуха составит от +15 до +17 градусов, скорость юго-восточного ветра будет достигать 4-9 м/с, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы, добавил синоптик.