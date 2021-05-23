В воскресенье, 23 мая, в Петербурге может выпасть около трети майской нормы осадков. Это следует из прогноза ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса.
«Сегодня, 23 мая, Северная столица будет ощущать влияние центральной части циклона. Он закроет небо плотными облаками, вызовет дожди, временами сильные, местами возможны грозы», — написал он. По словам синоптика, в воскресенье выпадет около 10–15 мм осадков — это до трети месячной нормы. При этом общее количество дождей с начала месяца побить майский рекорд, установленный в 2003 году —127 мм.
Температура воздуха составит от +15 до +17 градусов, скорость юго-восточного ветра будет достигать 4-9 м/с, при грозе он будет порывистым. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы, добавил синоптик.
Об ухудшении погодных условий также предупредили в МЧС. «Уважаемые петербуржцы и гости города! Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 23 мая в Санкт-Петербурге и пригородах днём местами ожидаются сильные дожди», — сообщила пресс-служба ведомства.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.