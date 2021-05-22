В Карпиев суд Летнего сада выпустили пару лебедей — Елисея и Любаву

Лебеди-шипуны из Ленинградского зоопарка ежегодно перемещались в Летний сад, однако 2020 год стал исключением из-за пандемии коронавируса. Ранее здесь жила пара лебедей – Руслан и Людмила. В 2021 году орнитологи зоопарка решили отправить в Летний сад молодых лебедей Елисея и Любаву.

Обычно лебеди выезжают в Летний сад в начале лета и возвращаются обратно в октябре. Сотрудники зоопарка ежедневно привозят корм, следят за их здоровьем и поведением. Также в пресс-службе напомнили, что лебедям нельзя предлагать другую еду, а также не рекомендуются подходить к ним близко – птицы активно защищают свою территорию.