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В Петербурге проходит парад ретротранспорта — с участием более 260 раритетных автобусов и троллейбусов

В эту субботу, 22 мая, в Петербурге проходит парад ретротранспорта — в рамках фестиваля SPbTransportFest. Об этом рассказали в соцсетях мероприятия.

  • Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Так, старые автобусы, троллейбусы, трамваи и автомобили проехались по центру Петербурге. Их можно было увидеть на Васильевском острове, на Дворцовом мосту и Невском проспекте. На Инженерной улице к ним присоединились трамваи. Всего в параде участвовали более 260 раритетов. 

Также в программе мероприятия — выставки инновационной, а также исторической техники. Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

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