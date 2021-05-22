В Петербурге проходит парад ретротранспорта — с участием более 260 раритетных автобусов и троллейбусов

Так, старые автобусы, троллейбусы, трамваи и автомобили проехались по центру Петербурге. Их можно было увидеть на Васильевском острове, на Дворцовом мосту и Невском проспекте. На Инженерной улице к ним присоединились трамваи. Всего в параде участвовали более 260 раритетов.

Также в программе мероприятия — выставки инновационной, а также исторической техники. Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.