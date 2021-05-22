В Петербурге проходит парад ретротранспорта — с участием более 260 раритетных автобусов и троллейбусов

В эту субботу, 22 мая, в Петербурге проходит парад ретротранспорта — в рамках фестиваля SPbTransportFest. Об этом рассказали в соцсетях мероприятия.
Так, старые автобусы, троллейбусы, трамваи и автомобили проехались по центру Петербурге. Их можно было увидеть на Васильевском острове, на Дворцовом мосту и Невском проспекте. На Инженерной улице к ним присоединились трамваи. Всего в параде участвовали более 260 раритетов.
Также в программе мероприятия — выставки инновационной, а также исторической техники. Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.
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