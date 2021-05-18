300 лет истории яхтинга в Петербурге

Мы живем в городе на воде, но крайне редко используем это для перемещения. Так было не всегда: история петербургского яхтинга насчитывает 300 лет. «Собака.ru» вместе с блогом Optimist рассказывает, как при Петре I, Николае I и незадолго до Революции развивался парусный спорт в нашем городе.
Времена Петра I
Появлению гражданского мореходства (слово «яхтинг» вряд ли использовали в то время), как и основанию Петербурга, мы обязаны Петру I. В 1718 году он учредил Потомственный Невский флот. До этого будущий император в рамках великого посольства посетил Англию и Голландию, где познакомился с морским делом. Вернувшись домой, он решил, что для скорейшего освоения Невских берегов и Финского залива ему нужны квалифицированные моряки. Для этого Петр закупил за границей 140 парусных и гребных судов и раздал своим сподвижникам. При этом повелел раз в неделю выходить на Неву для совместных прогулок и освоения акватории. Дорог в Петербурге тогда не было, а водный транспорт был чуть ли не единственным способом передвижения. Петр лично участвовал почти во всех выходах Невского флота к Ладоге и острову Котлин. Однако Невский флот нельзя назвать яхт-клубом в традиционном понимании этого слова, поскольку создан он был по инициативе сверху. И уже после смерти Петра на морские прогулки никто не выходил. Дочь Петра императрица Елизавета Петровна, взошедшая на престол в 1743 году, решила собрать Невский флот вновь. Но на совместную прогулку пришло только две баржи, остальные лодки были сожжены или переделаны. Традиция гражданского мореходства не прижилась.
Времена Николая I
Следующий этап в истории российского яхтинга начался через 100 лет. В 1846 году на Большой Морской, 31 в доме князя Александра Яковлевича Лобанова-Ростовского был открыт «Санкт-Петербургский высочайше утвержденный императорский яхт-клуб». Инициировал его создание император Николай I, который побывал в Англии и вдохновился примером местной Королевской гоночной эскадры.
В Императорский яхт-клуб вошли представители высшей аристократии и старшие офицеры флота. Право вступления имели только потомственные дворяне. Число участников ограничивалось 125 местами. В клуб принимали только по баллотировке, то есть за новых участников голосовали.
В состав Общества вошли видные петербуржцы — контр-адмирал М.А. Путятин, И.А. Рибопьер, граф И.А. Шувалов, кн. Б.Д. Голицын, граф Ф.К. Апраксин. В числе почетных членов состояли адмиралы Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев — первооткрыватели Антарктиды, в середине XIX века занимавшие видные посты в Морском ведомстве, а также адмирал Ф.П. Литке — исследователь Северного Ледовитого океана, инициатор создания Русского Географического общества.
Спустя год после открытия яхт-клуба недалеко от Толбухина маяка прошла первая русская регата, в которой участвовали семь парусников, в том числе императорская шхуна «Королева Виктория». Сейчас посмотреть на миниатюры императорских яхт можно в Центральном военно-морском музее Петербурга.
Со временем светская жизнь в клубе заняла более важное место, чем собственно спортивная, особенно начиная с 1860-х. На рубеже веков клуб в своем уставе прямо заявлял, что «не устраивает гонок, но участвует в устройстве гонок с другими яхт-клубами выдачею призов». Главной достопримечательностью клуба стал его ресторан. В кают-компании была комната для чтения, столовая зала и буфет. Яхт-клуб прекратил свою деятельность только после Революции 1917 года.
Речной яхт-клуб
Но еще в XIX веке появился более демократичный Речной яхт-клуб. Все началось 11 мая 1858 года с прогулки на парусной шлюпке «Забава» по Черной речке восьми товарищей. Заметив удобную бухту, друзья зашли в нее и решили снять на берегу дачу для стоянки лодок и организации кружка любителей водного спорта.
Дача на Черной речке, принадлежавшая И. К. Григоровичу, стала первой локацией будущего яхт-клуба — кружка Jack of all trades (с англ. «Моряк на все руки»), — именно так назвали они свой союз.
Первым командором кружка был избран Василий Юрьевич Познанский. Он сумел совместить необходимую в морском деле дисциплину с атмосферой дружбы и товарищества, которая передавалась будущим поколениям яхтсменов. Первая навигация кружка прошла вдоль невских берегов, но уже тогда появились первые традиции будущих клубных праздников, фейерверков, объединения за общим столом во время путешествий.
Члены кружка создали свой устав, придумали свой флаг: на белом фоне — синий якорь, над которым располагались три звезды. Этот флаг, которым отмечалось каждое судно, принадлежавшее «морякам на все руки», а также романтическая неаполитанская одежда, выделяли членов Jack of all trades среди всех остальных любителей, плавающих вдоль Невских берегов.
В 1859 году название кружка было изменено на «Невский Яхт-Клуб», а благодаря активному привлечению в свои ряды друзей и знакомых, а также демократичному вступительному взносу в размере 7 рублей, число членов увеличилось до 40 человек. Флот яхт-клуба пополнился еще двумя парусными шлюпками — «Чайкой» и «Ласточкой». Маршруты путешествий по Неве и ее рукавам были быстро изучены, членов клуба все больше тянуло в море — в Петергоф, Стрельну, Лахту, — поэтому в том же году состоялся первый клубный переезд с Черной речки на Крестовский остров (на дачу Бодрова, напротив Елагина острова), откуда было ближе к открытой воде.
Речной яхт-клуб пользовался поддержкой императорской семьи. Первым его попечителем стал великий князь Константин Николаевич, генерал-адмирал Российского флота. Константин Николаевич и предложил новое название – Санкт-Петербургский речной яхт-клуб. В список почетных членов входил и император Николай II.
Были в Речном яхт-клубе и свои СМИ. Чтобы освещать все более разнообразную клубную жизнь, под руководством вице-командора клуба А.И. Лера в 1873 году было организовано издание «Памятного листка Санкт-Петербургского речного яхт-клуба», который стал первым в России периодическим изданием, посвященным гребному и парусному спорту. Оно выходило один раз в два месяца и стало столь популярным, что в следующем году было решено преобразовать «Листок» в еженедельный журнал «Яхты». Его содержание охватывало уже события, связанные с деятельностью всех яхт-клубов Российской империи, способствуя их развитию, а также обмену опытом.
В зимнее время участники занимались лекционной и просветительской деятельностью – начиная с 1874 года в яхт-клубе проводились лекции по мореходному делу, позже преобразованные в Мореходные классы. А в 1866 году была установлена традиция — устраивать ежегодный каток в Юсуповском саду, просуществовавшая 11 лет.
Торжественно отмечая в 1910 году пятидесятую годовщину со дня основания Санкт-Петербургского речного яхт-клуба, его члены подвели промежуточные итоги. За пятьдесят лет клуб объединил 2700 человек, в его арсенале состояло 533 яхты, было организовано около 500 гонок. 8 марта 1910 года император Николай II присвоил Санкт-Петербургскому речному яхт-клубу почетное наименование «Императорский речной яхт-клуб».
Он стал образцом для любителей воды по всей территории Российской империи. Деятельность яхт-клуба продолжалась вплоть до Революции. После 1917 года лодки Речного яхт-клуба частично ушли вместе с владельцами за границу, но большая их часть была национализирована советской властью.
Текст: Иван Петрухин, яхтсмен, автор блога Optimist
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.