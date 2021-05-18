300 лет истории яхтинга в Петербурге

Времена Николая I

Следующий этап в истории российского яхтинга начался через 100 лет. В 1846 году на Большой Морской, 31 в доме князя Александра Яковлевича Лобанова-Ростовского был открыт «Санкт-Петербургский высочайше утвержденный императорский яхт-клуб». Инициировал его создание император Николай I, который побывал в Англии и вдохновился примером местной Королевской гоночной эскадры.

В Императорский яхт-клуб вошли представители высшей аристократии и старшие офицеры флота. Право вступления имели только потомственные дворяне. Число участников ограничивалось 125 местами. В клуб принимали только по баллотировке, то есть за новых участников голосовали.

В состав Общества вошли видные петербуржцы — контр-адмирал М.А. Путятин, И.А. Рибопьер, граф И.А. Шувалов, кн. Б.Д. Голицын, граф Ф.К. Апраксин. В числе почетных членов состояли адмиралы Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев — первооткрыватели Антарктиды, в середине XIX века занимавшие видные посты в Морском ведомстве, а также адмирал Ф.П. Литке — исследователь Северного Ледовитого океана, инициатор создания Русского Географического общества.